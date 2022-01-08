Полуголая жена экс-футболиста сборной Украины показала, что скрывается за фото из Instagram

Максим Иншаков
Раздевалка
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Виктория Кобленко

Супруга известного экс-футболиста сборной Украины Евгения Левченко устроила небольшую провокацию в Instagram, показав, что стоит за постановочными фото в интернете. В своем аккаунте 41-летняя Виктория Кобленко выложила две фотографии в купальнике.

На одном кадре Вика стоит со втянутым животом в выгодном ракурсе. На втором Кобленко запечатлена с расслабленным животом и водорослями в плавках.

"Через секунду после того, как сделано фото для Instagram", – подписала кадр женщина.

Виктория Кобленко (фото №1)
Видео дня
Виктория Кобленко (фото №2)

Напомним, что Евгений и Виктория познакомились в 2011 году, однако вскоре расстались, после чего Левченко даже принял участие в телепроекте "Холостяк".

Виктория Кобленко с ребенком
Виктория Кобленко

Затем пара возобновила отношения, которые в итоге привели к рождению ребенка.

Виктория Кобленко на отдыхе
Виктория Кобленко
Виктория Кобленко и Евгений Левченко

Ранее Вика похвасталась соблазнительным фото. Кадр, на котором она изображена лежащей на кровати в полупрозрачном боди, Кобленко разместила в социальной сети.

Евгений Левченко