Полуголая жена экс-футболиста сборной Украины показала, что скрывается за фото из Instagram

Супруга известного экс-футболиста сборной Украины Евгения Левченко устроила небольшую провокацию в Instagram, показав, что стоит за постановочными фото в интернете. В своем аккаунте 41-летняя Виктория Кобленко выложила две фотографии в купальнике.

На одном кадре Вика стоит со втянутым животом в выгодном ракурсе. На втором Кобленко запечатлена с расслабленным животом и водорослями в плавках.

"Через секунду после того, как сделано фото для Instagram", – подписала кадр женщина.

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Напомним, что Евгений и Виктория познакомились в 2011 году, однако вскоре расстались, после чего Левченко даже принял участие в телепроекте "Холостяк".

Затем пара возобновила отношения, которые в итоге привели к рождению ребенка.

Ранее Вика похвасталась соблазнительным фото. Кадр, на котором она изображена лежащей на кровати в полупрозрачном боди, Кобленко разместила в социальной сети.