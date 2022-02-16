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Полностью обнаженные девушки снялись с украинскими хоккеистами для Playboy
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Хоккейный клуб "Донбасс" красиво поздравил поклонников с Днем святого Валентина. Вместе с Playboy Ukraine спортсмены приняли участие в эротической фотосессии.
В кадре мужественные хоккеисты обнимают хрупких обнаженных моделей.
"Представляем вам результат спецпроекта от двух совершенно разных брендов, но с одним видением прекрасного", – говорится в описании на страницах издания.
Кроме того, в Instagram таблоид представил небольшой видеоролик, в котором показал, как проходили съемки.