Полностью обнаженные девушки снялись с украинскими хоккеистами для Playboy

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Хоккейный клуб "Донбасс" красиво поздравил поклонников с Днем святого Валентина. Вместе с Playboy Ukraine спортсмены приняли участие в эротической фотосессии.

В кадре мужественные хоккеисты обнимают хрупких обнаженных моделей.

"Представляем вам результат спецпроекта от двух совершенно разных брендов, но с одним видением прекрасного", – говорится в описании на страницах издания.

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Кроме того, в Instagram таблоид представил небольшой видеоролик, в котором показал, как проходили съемки.