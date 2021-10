Пол Скоулз снялся в странном эротическом видео со своей дочкой

Легендарный в прошлом футболист "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз засветился на видео вместе со своей 21-летней дочкой Алисией в тот момент, когда засунул себе в рот пальцы ее ног. В ролике была неоднозначная подпись: "Настоящая любовь".

🚨⚽️ | NEW: Paul Scholes’ daughter on Instagram pic.twitter.com/dgZvGWl5lJ — Football For All (@FootballlForAll) October 23, 2021

В комментариях поклонники английского клуба не смогли пройти мимо такого, высмеяв экс-полузащитника.

"Пол Скоулз в трендах Twitter, давайте глянем, что там…"

Against my better judgement, I just looked into the Paul Scholes trend and pic.twitter.com/P0kffr0ivM — Ar (@ar_mu) October 23, 2021

"Пол Скоулз реагирует на то, что кто-то еще пытается пососать пальцы его дочки".

Paul scholes when someone else tries to suck his daughters toes pic.twitter.com/irhgIamMoD — 𝙈𝙖𝙭 (@maxlomas_) October 23, 2021

"Пол Скоулз пьет воду из ванной дочери"

Paul Scholes drinking his daughters bath water https://t.co/1AVyTjvs6E — Harry Mulligan (@HarryMulligan8) October 23, 2021

"Когда смотришь видео от Пола Скоулза"

When you see the Paul Scholes video pic.twitter.com/nkR6B0oyTN — Sam Copson (@Copson333) October 23, 2021

Некоторые пользователи пошутили, что Скоулза не стоит винить, так как Алисия слишком красивая. Другие юзеры обратили внимание на то, что Поул под постами дочки часто ставит смайлы "огонь" и пишет двусмысленные комментарии.

Видео дня

Does Paul Scholes know people can see him commenting on his daughters Instagram ?????😳😳 pic.twitter.com/RnBTd4UJ3M — Chris Stoddart (@ChrisStoddart7) October 23, 2021

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить внешность девушки.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена Сколза ушла из дома в 2020-м году после 20 лет брака