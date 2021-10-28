Пол Скоулз снялся в странном эротическом видео со своей дочкой

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
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Пол Скоулз

Легендарный в прошлом футболист "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз засветился на видео вместе со своей 21-летней дочкой Алисией в тот момент, когда засунул себе в рот пальцы ее ног. В ролике была неоднозначная подпись: "Настоящая любовь".

В комментариях поклонники английского клуба не смогли пройти мимо такого, высмеяв экс-полузащитника.

"Пол Скоулз в трендах Twitter, давайте глянем, что там…"

"Пол Скоулз реагирует на то, что кто-то еще пытается пососать пальцы его дочки".

"Пол Скоулз пьет воду из ванной дочери"

"Когда смотришь видео от Пола Скоулза"

Некоторые пользователи пошутили, что Скоулза не стоит винить, так как Алисия слишком красивая. Другие юзеры обратили внимание на то, что Поул под постами дочки часто ставит смайлы "огонь" и пишет двусмысленные комментарии.

Видео дня

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить внешность девушки.

21-летняя Алисия Скоулз
Алисия Скоулз
Алисия Скоулз в отеле
Алисия Скоулз загорает
Алисия Скоулз на пляже
Алисия Скоулз в бассейне
Алисия Скоулз
Алисия Скоулз

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