Подруга украинского баскетболиста снялась в откровенной фотосессии

Подруга украинского защитника баскетбольного клуба "Одесса" Юрия Кондракова произвела настоящий фурор в Instagram своей соблазнительной фотосессии в белье.

В кадре Виктория Савоник, которая является мастером спорта по волейболу и в 2019 году завершила профессиональную карьеру, продемонстрировала своим подписчикам свое роскошное спортивное тело.

OBOZREVATEL предлагает читателям самим полюбоваться внешностью украинки.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярнейшая украинская фитнес-модель Евгения Мосиенко похвасталась огненной фотосессией.

25-летняя красотка, становившаяся в свое время чемпионкой Полтавской области по бодибилдингу в категории фитнес-бикини до 163 см, вместе со своей подругой Юлией Ярошенко снялась обнаженной на одном из филиппинских пляжей.