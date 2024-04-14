Подруга футболиста сборной Украины снялась в откровенной фотосессии без белья. Фото

Девушка полузащитника молодежной сборной Украины и киевского "Динамо" Назара Волошина произвела настоящий фурор в социальных сетях своей новой фотосессией. Елизавета Кандыба снялась без белья, накинув на голое тело пиджак.

Откровенные снимки, которые лишь слегка прикрывают интимные части тела 26-летняя девушка выложила у себя в Instagram.

Лиза и Назар встречаются уже больше двух лет. Их история знакомства является приватной, и не смотря на то, что динамовец на 6 лет младше своей подруги, их отношения по-прежнему остаются прочными.

OBOZ.UA предлагает своим читателям посмотреть на избранницу столичного футболиста, который в 2022 году стал обладателем премии "Золотой талант Украины".

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