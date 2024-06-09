Подруга футболиста сборной Украины поразила откровенной фотосессией в бикини

Подруга полузащитника молодежной сборной Украины по футболу Назара Волошина Лиза Кандыба произвела настоящий фурор среди своих поклонников, снявшись в соблазнительной фотосессии. 26-летняя красотка опубликовала снимки у себя в Instagram, собрав массу восторженных комментариев.

Лиза позировала на берегу бассейна на базе отдыха в Киевской области в минималистическом красном купальнике, который лишь подчеркивал ее женственные формы.

Отметим, что девушка позирует себя как модель и любит эпатажные фотографии и красный цвет.

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