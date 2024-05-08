Переживает за Украину и выступит на ОИ-2024. Как выглядит самая сексуальная спортсменка мира. Фото

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, специализирующаяся на беге на средние дистанции, квалифицировалась на Олимпийские игры в Париже в смешанной эстафете 4х400 метров. 25-летняя спортсменка вместе со сборной Германии приняла участие в олимпийских отборочных соревнованиях на Национальном стадионе Багамских островов в Нассау.

Для Шмидт Игры-2024 станут олимпийским дебютом. В 2020-м она пробилась на ОИ в Токио, но так и не смогла там выступить.

После начала полномасштабного вторжения России, Алиса поддержала Украину. На соревнованиях она выступала с желто-синим браслетом, а также опубликовала соответствующий пост в Instagram.

"В такие времена я не могу притворяться, что мой забег – это все, что имеет значение. Чувствую себя тяжело, думая о нынешней ситуации, которая происходит в Украине. Мои мысли со всеми пострадавшими. Пусть история будет уроком, который не повторится. Пожалуйста, больше никакой войны", – написала легкоатлетка.

OBOZ.UA предлагает своим читателям самим полюбоваться снимками немецкой красавицы.

Шмидт обрела популярность еще на юниорском уровне, когда помогла Германии завоевать "серебро" в эстафете 4x400 на чемпионате Европы по легкой атлетике U-20.

Затем Шмидт продолжила свой успех, помогая национальному квартету завоевать бронзу чемпионата Европы U-23 лет в эстафете 4x400.

Красивая внешность блондинки привела к тому, что австралийский журнал Busted Coverage назвал ее "Самой сексуальной спортсменкой в ​​мире".

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