Опубликованы снимки с откровенной фотосессии Свитолиной после расставания с Монфисом

Лучшая теннисистка Украины (№5 в рейтинге WTA) Элина Свитолина приняла участие в откровенной фотосессии в одном из самых престижных отелей Киева Fairmont Grand после расставания с французским теннисистом Гаэлем Монфисом (№12 ATP).

На странице Ланы Фурсовой в Instagram были опубликованы полуобнаженные снимки спортсменки, на которых ее тело прикрыто лишь журналом Vogue и одеялом. Фотографии выполнены как цвете, так и в черно-белом стиле.

Напомним, что Свитолина и Монфис решили сделать перерыв в отношениях, чтобы сконцентрироваться на улучшении своих спортивных результатов.

Ранее французский теннисист провально выступил на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), вылетев в первом раунде турнира, и не смог сдержать слез на послематчевой пресс-конференции. Он проиграл уже семь матчей ATP-тура подряд, а его последняя победа случилась еще в феврале 2020 года.

После одного из матчей Australian Open Свитолина необычным образом поддержала Монфиса. Что касается украинки, то Элина неожиданно проиграла американке Джессике Пегуле в 1/8 финала.

Как сообщал OBOZREVATEL, победительницей турнира стала японка Наоми Осака.