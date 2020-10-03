Опубликованы фото австралийской серфингистки, которая любит кататься обнаженной

Австралийская девушка Фелисити Палматье является профессиональной серфингисткой и увлекается искусством.

В конце 2018 года она поделилась с подписчиками своего YouTube-канала трейлером короткометражного фильма с ней в главной роли. На протяжении всего 15-секундного ролика Палматье покоряет волны на своей доске в полностью обнаженном виде.

Это видео можно посмотреть, перейдя по ссылке.

Несмотря на анонс, четырехминутная лента так и не вышла ни на одной из платформ. Возможной причиной этого называют то, что против выхода фильма выступили спонсоры Палматье, которая на протяжении долгого времени сотрудничает с компанией Billabong.

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