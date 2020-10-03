Опубликованы фото австралийской серфингистки, которая любит кататься обнаженной

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Раздевалка
263
Фелисити Палматье

Австралийская девушка Фелисити Палматье является профессиональной серфингисткой и увлекается искусством.

В конце 2018 года она поделилась с подписчиками своего YouTube-канала трейлером короткометражного фильма с ней в главной роли. На протяжении всего 15-секундного ролика Палматье покоряет волны на своей доске в полностью обнаженном виде.

Это видео можно посмотреть, перейдя по ссылке.

Несмотря на анонс, четырехминутная лента так и не вышла ни на одной из платформ. Возможной причиной этого называют то, что против выхода фильма выступили спонсоры Палматье, которая на протяжении долгого времени сотрудничает с компанией Billabong.

OBOZREVATEL предлагает вам взглянуть на фото серфингистки, опубликованные у нее в Instagram.

Фелисити Палматье в зеленом бикини
Фелисити Палматье с подругой
Фелисити Палматье в полупрозрачном белье
Фелисити Палматье села на песок
Фелисити Палматье прикрыла грудь одеялом
Фелисити Палматье в черно-белом цвете
Фелисити Палматье с цветком

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитые сестры-серфингистки Коффи занялись продажей контента для взрослых.

АвстралияСерфинг