'Она не маленькая'. Теннисистка-чемпионка первой в истории увеличила грудь и вернулась в спорт. Фото

Французская теннисистка Осеан Доден, бывшая 46-я ракетка мира и чемпионка одного турнира WTA, вернувшись на корт после почти годичного перерыва, сразу оказавшись в центре внимания не только из-за игры, но и из-за своего признания. Спортсменка рассказала, что во время паузы решилась на увеличение груди, о чём открыто заявила в интервью RMC Sport.

"Я, наверное, первая в истории тенниса, кто играет с увеличенной грудью, — сказала 28-летняя уроженка Лилля. — Ну кто-то должен быть первой".

По словам француженки, операция стала личным решением, о котором она мечтала давно, и никак не повлияет на её карьеру: "Это то, чего я давно хотела. Я просто воспользовалась моментом, потому что после операции нужно отдыхать около двух месяцев, а во время сезона это невозможно. Я подумала — если уж я всё равно остановилась на полгода, почему бы не сделать то, что хочу?".

Доден уверяет, что на корте ей ничто не мешает: "Все говорили: "Ты не сможешь играть". Как будто я вставила арбузы, — смеётся теннисистка. — Они не маленькие, но мне не мешают. Есть специальные спортивные бра, всё в порядке".

Осеан подчеркнула, что операция не вызвала у неё сомнений, ведь хирург — её знакомый. "Он знал, что я спортсменка, и сказал, что это не повлияет на игру. Я ему доверилась".

При этом Доден сохраняет лёгкое отношение к ситуации и не понимает, зачем скрывать подобные вещи. "Я не усложняю жизнь. Я живу, кайфую, я "натуральная" и свободная".

Во время своего отсутствия теннисистка также лечила хронические проблемы с внутренним ухом, из-за которых страдает от головокружений. Сейчас она постепенно возвращается — и уже вышла в четвертьфинал турнира в Реймсе. "Я просто счастлива снова играть. Физически непросто, но удовольствие от тенниса вернулось. А всё остальное — просто детали", — подытожила она.

