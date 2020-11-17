Олимпийскому чемпиону грозит 20 лет тюрьмы за педофилию

Победитель Олимпийских игр-2016 в беге с препятствиями на 3000 м Консеслус Кипруто может получить длительный тюремный срок за педофилию.

Как сообщает издание Sports Illustrated, кенийского спортсмена обвинили в интимной связи с 15-летней девочкой, которая якобы произошла 20 и 21 октября. Его выпустили под залог после того, как он не признал свою вину.

Если вина Кипруто будет доказана, то ему придется провести в тюрьме не менее 20 лет, поскольку пострадавшей еще не было 16 лет. Отметим, что основным занятием 25-летнего спортсмена является работа в полиции.

После победы на ОИ-2016 бегун дважды становился чемпионом мира в 2017 и 2019 годах, но в нынешнем сезоне Кипруто в соревнованиях еще не участвовал.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийский чемпион по шорт-треку осужден за домогательство.