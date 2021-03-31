Олимпийский чемпион задержан за сексуальные домогательства к ребенку с отягчающими обстоятельствами

Олимпийский чемпион 2002 года в скелетоне Джимми Ши обвиняется в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами в отношении несовершеннолетней и прикосновения сексуального характера к ребенку, сообщает The Independent.

52-летнего бывшего спортсмена арестовали после обвинений в его адрес со стороны 12-летней девочки. Она заявила о двух случаях, когда Ши трогал ее за интимные места. Адвокаты американца отвергают обвинения, называя их безосновательными. Все инциденты произошли в 2020 году.

Сам Ши заявил, что прикосновения были проявлением заботы. Он не признает себя виновным и считает, что должен быть оправдан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на российском курорте Анапа двое сотрудников полиции изнасиловали несовершеннолетнюю спортсменку. Правоохранители застали на пляже девушку и молодого человека. Парня отпустили, а девушку блюстители порядка стали запугивать отделом по делам несовершеннолетних и принудили ее к сексу.