Олимпийская чемпионка рассказала о пользе секса без оргазма для женщин

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина уверена, что спортсменкам, которым во время соревнований нужна мышечная сила, будет полезен секс без оргазма. Тем же девушкам, которые на турнире используют спортивную злость и агрессию, от секса лучше вообще воздержаться.

У женщин повышается уровень тестостерона при возбуждении, но после достижения пика и полной разрядки этот показатель идет на спад, объяснила Шишкина у себя в Instagram.

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Оценила спортсменка влияние секса и на мужчин. По словам синхронистки, недельное воздержание поможет мужчинам-пауэрлифтерам, тяжелоатлетам и представителям единоборств. Это позволит им в достаточном количестве накопить тестостерон.

Сексуальная разрядка поможет тем спортсменам, которые для достижения необходимых результатов используют стратегическое мышление и скорость реакции.

В тоже время россиянка признала, что не стоит воспринимать ее рекомендации, как универсальный ключ к успеху, так как у всех людей есть свои индивидуальные особенности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали пять упражнений, которые улучшат качество секса и помогут испытать оргазм