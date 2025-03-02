Новая ведущая клубного ТВ в 'Реале' поразила болельщиков своими формами. Фото

Мадридский "Реал" представил новую ведущую клубного телеканала – итальянку Марию Аррегини. Девушка уже приступила к работе, но фанатов "галактикос" впечатлило не только ее журналистское мастерство, но и внешние данные.

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26-летняя Аррегини – не новичок в спорте. Десять лет она профессионально занималась плаванием, затем изучала журналистику в университете и решила связать свою карьеру с медиа.

Помимо футбола, ее также привлекает ралли, и она активно развивает интервью-формат в соцсетях.

Внешность Марии уже принесла ей популярность – подписчики часто сравнивают ее с Дилеттой Леоттой, известной итальянской телеведущей и женой вратаря Лориса Кариуса.

Сама Аррегини воспринимает это как комплимент и надеется построить не менее успешную карьеру.

Болельщики "Реала" теперь смогут регулярно видеть итальянскую красавицу в эфирах клубного ТВ и соцсетях.

Кстати, сама Мария с детства поддерживает мадридский клуб, так что для нее эта работа – не просто очередной этап в карьере, а осуществление мечты.

OBOZ.UA предлагает своим читателям сами оценить внешние данные итальянской журналистки.

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