Невеста Роналду показала себя в соблазнительном полупрозрачном наряде

Невеста лидера "Ювентуса" Криштиану Роналду снялась в откровенной фотосесии в каюте частной яхты.

Джорджина Родригес решила прорекламировать продукцию Louis Vuitton, попозировав в сером полупрозрачном боди и меховых тапочках. Рядом с собой бывшая продавщица бутика Gucci положила косметичку также в цветах LV.

Напомним, что португалец и испанка начали отношения в 2016 году. Сейчас пара воспитывает общую дочь и трех детей Роналду от суррогатных матерей.

29 октября Роналду и Родригес устроили шикарную вечеринку, якобы приуроченную к их грядущей свадьбе. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Криштиану подарил Родригес кольцо за 786 тыс долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джорджина произвела фурор в сети, похваставшись идеальными ягодицами.