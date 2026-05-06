Невеста Криштиану Роналду поразила глубиной декольте на балу Met Gala. Фото

Невеста знаменитого футболиста Криштиану Роналду, модель и инфлюенсер Джорджина Родригес появилась на балу Met Gala в откровенном образе и привлекла внимание на красной дорожке. 32-летняя уроженка Аргентины посетила мероприятие в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, где представила наряд с глубоким декольте.

Родригес вышла к фотографам в шелковом платье серебристого оттенка с низким вырезом и декоративными элементами, дополненном вуалью и крупными украшениями. Образ включал серьги и ювелирные изделия, а также детали с вышивкой и кружевом.

Наряд был вдохновлен религиозной символикой и посвящен Деве Фатимской. В оформлении использованы светло-голубые оттенки, кружево и элементы ручной работы, а также вшитые внутрь фразы на испанском языке.

Дополнением стал кастомный розарий из белого золота с бриллиантами и жемчугом, на котором выгравированы имена членов семьи. Этот аксессуар задуман как сочетание ювелирного изделия и религиозного символа.

Родригес опубликовала фотографии с мероприятия в соцсетях и написала: "Тем, кто не появляется, но поддерживает все… спасибо от всего сердца. Моя команда — это настоящая мечта".

В соцсетях поклонники завалили девушку восторженными комментариями. Не обошли внимание аргентинку и мировые медиа.

