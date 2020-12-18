Непристойно или мило: знаменитая фитнес-тренер озадачила фанатов полуобнаженном фото

Австралийская фитнес-модель и личный тренер Эбби Доуз не устает радовать поклонников соблазнительными снимками у себя в Instagram, на который подписались более 2,5 миллионов человек.

На странице в социальной сети она продемонстрировала фанатам свой вариант рождественского костюма, представ перед ними в полуобнаженном виде. 31-летняя спортсменка спросила у фолловеров, как она выглядит – непристойно или мило.

Мнения поклонников Доуз разделились, а некоторые отметили, что она превращает непристойность в красоту. Также было озвучено мнение, что Санта-Клаус не смог бы находиться рядом с ней, поскольку она растопила бы весь Северный полюс.

Эбби завоевала популярность благодаря откровенным снимкам в своем Instagram-профиле. Она рекламирует модные бренды и одновременно восхищает фанатов пышными формами и мотивирует девушек по всему миру заниматься спортом.

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