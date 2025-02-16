Необычная модель OnlyFans впервые в истории стала спонсором футбольной команды. Фото

Английская футбольная команда Supporting Charities FC вошла в историю, став первой, чей титульный спонсор – модель с платформы OnlyFans, пише The Sun. 29-летняя Белль Грейс, бывшая медработница из Брадфорда, начала карьеру на OnlyFans в 2020 году и с тех пор заработала более 2 миллионов фунтов стерлингов. Узнав, что благотворительная футбольная команда ищет спонсора, девушка, отличающаяся необычной рыжеволосой внешностью, решила поддержать её.

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Supporting Charities FC состоит из бывших профессиональных футболистов и актёров, выступает в лиге с другими благотворительными клубами по всей Великобритании. Среди игроков – актёр Оуэн Уорнер, известный по роли Ромео Найтингейла в сериале Hollyoaks, и экс-вратарь "Фулхэма" Дэвид Стокдейл.

Белль, помимо карьеры модели, является матерью и теперь официально стала спонсором команды. На футболках игроков размещена ссылка на её контент.

"Использую успех, чтобы помогать другим"

По словам Белль Грейс, её участие в проекте – это не только про деньги, но и про стремление сделать мир лучше:

"Я не зарабатывала, как Бонни Блю, встречаясь с тысячами мужчин. Я просто остаюсь собой и веду обычную жизнь с мужем. Многие думают, что у нас нет реальных ценностей, но это не так. Я использую свой успех, чтобы помогать другим. Это доказывает, что OnlyFans может быть не только скандальной платформой, но и инструментом для добрых дел."

Реакция клуба

Менеджер Supporting Charities FC Крис Морали рассказал, что сотрудничество с Белль началось благодаря её другу, играющему в команде.

"Когда нам предложили спонсорство, я без колебаний согласился. Мы зависим от спонсоров, чтобы обеспечить игроков формой, экипировкой и всем необходимым. Белль очень помогла нам в этом."

По его словам, Белль использовала свои финансовые возможности во благо, несмотря на предвзятое отношение к её профессии:

"Обычно о таких людях говорят плохо, но она вложила деньги в нашу команду, а значит, поддержала множество благотворительных организаций. Её вклад заслуживает уважения."

Как Белль пришла к успеху

Изначально OnlyFans был для Белль побочным источником дохода, но вскоре её контент стал вирусным, и всего за месяц она заработала 50 000 фунтов, публикуя свои полностью обнаженные фотографии (Внимание! Фото 18+).

Сейчас её ежемесячный доход составляет около 50 000 фунтов, что позволило ей оставить работу в медицине и сосредоточиться на карьере в интернете. Среди её самых необычных заказов – оплата 300 фунтов просто за то, чтобы мужчина посмотрел, как она моет голову.

Поддержка благотворительных инициатив

Недавно Белль посетила команду, познакомилась с игроками и сфотографировалась в новой форме.

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