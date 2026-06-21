Названа самая сексуальная болельщица ЧМ-2026. Фото

Колумбийская блогер Эвели Карденас привлекла внимание пользователей соцсетей после матча сборной Колумбии на чемпионате мира 2026 года в Мексике. Фотографии и видео с трибун, опубликованные девушкой после победы колумбийцев над Узбекистаном, быстро стали вирусными, а многие болельщики назвали ее самой эффектной фанаткой турнира.

Видео дня

Карденас посетила встречу первого тура группового этапа на легендарном стадионе "Ацтека" в Мехико, где сборная Колумбии обыграла Узбекистан со счетом 3:1. После игры инфлюенсер, на аккаунт которой подписаны около 25 тысяч человек, поделилась серией снимков и роликов с чемпионата мира.

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На опубликованных кадрах девушка позирует на трибунах с флагом Колумбии, а также показывает атмосферу вокруг матча.

Публикация вызвала большой отклик среди подписчиков. В комментариях пользователи называли Карденас "красивой" и "богиней", а ее фотографии быстро разошлись по спортивным пабликам и медиа.

Тем временем сама сборная Колумбии успешно стартовала на мировом первенстве. Муньос открыл счет перед перерывом, однако во втором тайме Аббосбек Файзуллаев восстановил равновесие. Вскоре Луис Диас вновь вывел колумбийцев вперед, а окончательный результат установил Джаминтон Кампас, отличившийся на 99-й минуте.

После победы со счетом 3:1 Колумбия возглавила борьбу за выход из группы и продолжит выступление на турнире матчем против ДР Конго. Следующим громким испытанием для команды станет встреча со сборной Португалии.

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