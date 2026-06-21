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Названа самая сексуальная болельщица ЧМ-2026. Фото

Максим Иншаков
Раздевалка
4 минуты
1,9 т.
Девушка стала настоящей звездой соцсетей
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Колумбийская блогер Эвели Карденас привлекла внимание пользователей соцсетей после матча сборной Колумбии на чемпионате мира 2026 года в Мексике. Фотографии и видео с трибун, опубликованные девушкой после победы колумбийцев над Узбекистаном, быстро стали вирусными, а многие болельщики назвали ее самой эффектной фанаткой турнира.

Эвели Карденас

Карденас посетила встречу первого тура группового этапа на легендарном стадионе "Ацтека" в Мехико, где сборная Колумбии обыграла Узбекистан со счетом 3:1. После игры инфлюенсер, на аккаунт которой подписаны около 25 тысяч человек, поделилась серией снимков и роликов с чемпионата мира.

На опубликованных кадрах девушка позирует на трибунах с флагом Колумбии, а также показывает атмосферу вокруг матча.

Эвели Карденас

 Публикация вызвала большой отклик среди подписчиков. В комментариях пользователи называли Карденас "красивой" и "богиней", а ее фотографии быстро разошлись по спортивным пабликам и медиа.

Эвели Карденас
Эвели Карденас
Эвели Карденас
Эвели Карденас
Эвели Карденас
Эвели Карденас
Эвели Карденас
Эвели Карденас
Эвели Карденас
Эвели Карденас

Тем временем сама сборная Колумбии успешно стартовала на мировом первенстве. Муньос открыл счет перед перерывом, однако во втором тайме Аббосбек Файзуллаев восстановил равновесие. Вскоре Луис Диас вновь вывел колумбийцев вперед, а окончательный результат установил Джаминтон Кампас, отличившийся на 99-й минуте.

После победы со счетом 3:1 Колумбия возглавила борьбу за выход из группы и продолжит выступление на турнире матчем против ДР Конго. Следующим громким испытанием для команды станет встреча со сборной Португалии.

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СШАЧМ-2026сборная Колумбии по футболу
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