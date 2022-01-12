Настоящая тигрица: легкоатлетка Юлия Левченко преобразилась на праздники

Знаменитая прыгунья в высоту Юлия Левченко ярко встретила Новый год и Рождество. 24-летняя красавица предстала в образе белого тигра – символа 2022 года. Девушка надела колоритную шапку для фотосессии в кругу семьи.

Кадрами Юля поделилась на своей странице в Instagram, поздравив поклонников с праздниками.

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"Fam", – коротко подписала девушка фотографии, добавив к сокращению от слова "семья" смайлик и значок сердечка.

Ее родные тоже повеселили.

Однако на праздничные дни легкоатлетка провела время и культурно, посетив в столице Национальную оперу Украины. Причем Левченко решила посмотреть балет "Щелкунчик"!

Но сильно расслабляться себе призерка чемпионата мира не позволяет и не забывает о тренировках.

Напомним, Юлия родилась в городе Бахмут Донецкой области. Дважды становилась чемпионкой мира среди молодежи, брала "серебро" и на взрослом мировом форуме. В 2019 году установила личный рекорд (2,02 метра) на матчевой встрече Европа – США.

При этом девушка является офицером Вооруженных сил Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Юлия Левченко блеснула в необычном вечернем платье.

Ранее секс-символ украинского спорта послала необычное приветствие.