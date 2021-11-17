"На что наиграл, то и получил": дочь Зинченко встретила его неприличным жестом

Лидер сборной Украины Александр Зинченко подшутил над собой, выложив фотографию своей дремлющей дочки Евы. Пальцы на правой руке малышки была сложены в кулачок, при этом средний палец был оттопырен в неприличном жесте.

Сам футболист не упустил возможность схохмить, оставив ироничную подпись под кадром.

"Доця встретила. На что наиграл папка, то и получил", – написал 24-летний защитник "Манчестер Сити".

Отметим, что именно Зинченко забил победный гол в матче против Боснии и Герцеговины и вывел команду в плей-офф.

Видео дня

Напомним, что Зинченко женат на журналистке и блогерше Владе Седан. Ева стала первым ребенком звездной пары.

Ранее в профиле Александра появилось необычное видео, благодаря которому стало известно, что у них родится девочка.

В ролике видно, как Зинченко с завязанными глазами и Седан вышли на поле НСК "Олимпийский", подошли к воротам и необычным образом узнали пол своего будущего ребенка.

Напомним, что Александр и Влада начали встречаться весной 2019 года, а уже осенью футболист сделал предложение своей возлюбленной. 12 марта 2020-го они расписались в Лондоне.