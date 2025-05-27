На чемпионате мира по хоккею болельщики захотели секса и поплатились за это

В период проведения чемпионата мира по хоккею в Стокгольме шведская полиция провела масштабную операцию против проституции и торговли людьми, пишет Aftonbladet. По официальным данным, задержаны около 200 человек по подозрению в покупке сексуальных услуг.

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Как сообщил глава операции Симон Хеггстрём, резкий всплеск преступлений был зафиксирован на фоне массового притока иностранных болельщиков. Также резко увеличилось количество онлайн-объявлений о продаже сексуальных услуг.

Среди задержанных – граждане Норвегии, Ирландии, Австрии и Грузии. Жертвами сексуальной эксплуатации стали женщины из Швеции, Украины, Румынии, а также из Колумбии, Сенегала и Кении. По информации правозащитной организации Talita, только за пять дней к ним обратились четыре женщины, пострадавшие от насилия. Одна из них – несовершеннолетняя девушка из Колумбии – сообщила о факте изнасилования.

Организация отмечает, что во время крупных мероприятий спрос на секс-услуги растёт, а сутенёры массово перевозят женщин из страны в страну. По словам основательницы Talita Анны Сандер, на фоне чемпионата особенно увеличилось количество очень молодых девушек из Колумбии.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная США по хоккею в финале чемпионата мира победила команду Швейцарии и впервые с 1933 года завоевала золотые медали турнира. Поединок на арене Avicii Arena в Стокгольме завершился в овертайме со счетом 1:0.

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