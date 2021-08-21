Муж убил чиновницу Формулы-1 и ее 53-летнюю любовницу, застав обеих в кровати

51-летняя Натали Майе, генеральный директор трассы Формулы-1 Спа-Франкоршам, была найдена мертвой в своем доме в Гуви, Бельгия. Как сообщает The Sun, со ссылкой на правоохранителей, Натали развлекалась в спальне со своей любовницей 53-летней Энн Лоуренс, когда их в одной кровати обнаружил муж чиновницы Франц Дюбуа.

После этого Франц застрелил женщин, а затем покончил с собой.

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"Полиция обнаружила тела двух женщин и одного мужчины в доме в Гуви, у всех трех были огнестрельные ранения. По нашей информации, мужчина добровольно использовал свое огнестрельное оружие, чтобы убить обеих женщин, включая свою жену, прежде чем покончить с собой", – говорится в заявлении окружного прокурора.

Натали стала боссом Спа-Франкоршам в 2016 году и руководила модернизацией трассы, на которой в 1925 году состоялся его первый Гран-при.

Дюбуа также был хорошо известен в мире автоспорта как владелец команды и как соучредитель серии VW Fun Cup.

"Мы потеряли очень великую женщину, любительницу автоспорта и энтузиаста, настоящего лидера, которого будет очень не хватать. Натали была лицом трассы, она воплотила нашу страсть к гонкам", – сказала Вероника Леонард, мэр Гуви.

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