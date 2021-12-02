Молодая жена Реброва разделась до откровенного купальника, озадачив Instagram

Максим Иншаков
Раздевалка
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Анна Реброва отдыхает на Мальдивах

Супруга главного тренера арабского "Аль-Айна" Сергея Реброва свой отпуск проводит на Мальдивах. У себя Instagram Анна выложила снимки с отдыха.

Молодая девушка не смогла определиться с фотографиями и спросила совета у юзеров, какой из кадров лучший.

В комментариях поклонники украинки разделились во мнениях, называя самой красивой первое и третье фото.

Фото №1
Фото №2
Видео дня
Фото №3
Анна Реброва
Анна Реброва на берегу океана
Анна Реброва в отеле
Анна Реброва на тропическом пляже
Сергей и Анна Ребровы

Напомним, что год назад Анна отправилась в Дубай, восхитив фанатов своими фото в откровенном бикини.

Напомним, что ранее нашего соотечественника признали лучшим тренером августа в первенстве ОАЭ.

МальдивыСергей Ребров