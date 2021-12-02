Молодая жена Реброва разделась до откровенного купальника, озадачив Instagram

Супруга главного тренера арабского "Аль-Айна" Сергея Реброва свой отпуск проводит на Мальдивах. У себя Instagram Анна выложила снимки с отдыха.

Молодая девушка не смогла определиться с фотографиями и спросила совета у юзеров, какой из кадров лучший.

В комментариях поклонники украинки разделились во мнениях, называя самой красивой первое и третье фото.

Видео дня

Напомним, что год назад Анна отправилась в Дубай, восхитив фанатов своими фото в откровенном бикини.

Напомним, что ранее нашего соотечественника признали лучшим тренером августа в первенстве ОАЭ.