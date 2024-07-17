Молодая жена Реброва разделась до бикини и поразила Instagram. Фото

Супруга главного тренера сборной Украины по футболу Сергея Реброва от всех проблем и забот уехала на курорт в Грецию. 35-летняя Анна Реброва похвасталась фотографиями со своего отдыха, вызвав восторг у своих подписчиков.

На видео Реброва, которая младше своего супруга на 15 лет, позирует в роскошном бикини. Также Анна выложила небольшое видео из номера отеля Sani Resort на Халкидиках.

У себя в сторис девушка пожаловалась на проблемы, возникшие с багажем. Анна лишилась всех вещей и была вынуждена купить новое платье и новый купальник.

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Как сообщал OBOZ.UA, пара поженилась в 2016-м. Анна подарила тренеру двоих сыновей – Никиту и Александра. Три года года семья прожила в Будапеште, где Ребров работал с "Ференцварошем", а затем перебрались в ОАЭ.

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