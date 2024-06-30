Молодая жена 74-летнего легендарного украинского футболиста снялась в откровенном видео на Бали

Супруга 74-летнего Анатолия Конькова похвасталась откровенным видео, снятым на одном из пляжей Бали. На видео 37-летняя Мария танцует топлес, в накинутой на плечи рубашке.

Мария Раупова (девичья фамилия женщины) родилась в Узбекистане. В 2017-м вышла замуж за Анатолия и через три года родила ему дочь, которую назвали Александрой.

С начала полномасштабного вторжения Мария Конькова с ребенком переехала в Индонезию, где проживает до сих пор.

Судя по ее фотографиям в Instagram Конькова занимается блогерством и увлекается гаданием на картах Таро.

Анатолий Коньков начинал свою карьеру в Краматорске Донецкой области. В 1968—1974 гг. играл за донецкий "Шахтёр". В 1972 году выступал в составе сборной СССР в финальном турнире чемпионата Европы, будучи игроком команды первой лиги ("Шахтёр" (Донецк). В 1975—1981 годах играл в киевском "Динамо".

В 1993 году возглавлял молодежную, а в 1995-м – национальную сборные Украины по футболу, заменив по ходу квалификации на Евро-1996 Йожефа Сабо. Под руководством Конькова главная футбольная команда страны провела 7 матчей, проиграв в четырех из них и заняла 4-е место, не выйдя из группы.

С конца 2006 года президент детского ФК "Старт" имени Анатолия Конькова. С 2008 по 2012 — спортивный директор ФК "Сталь" Алчевск. Со 2 сентября 2012 по 23 января 2015 занимал пост президента Федерации футбола Украины.

Является четырехкратным чемпионом СССР (1975, 1977, 1980, 1981). В 1978 году выиграл Кубок ССР. Также в карьере Конькова серебряная медаль Евро-1972 и "бронза" ОИ-1976. 9 раз входил в список 33 лучших футболистов СССР.

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