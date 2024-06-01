Модель OnlyFans наградила своими нюдсами футбольный клуб за успехи в чемпионате Англии

Модель OnlyFans Алексия Грейс, которую называют "самой сексуальной поклонницей "Астон Виллы", пришлось награждать любимую команду за успехи в Премьер-лиге. Перед сезоном Грейс заявила, что в случае победы клуба в АПЛ, она отправит футболистам свои эротические фотографии.

Подопечные Унаи Эмери в итоге заняли четвертое место в Премьер-лиге, а это значит, что в следующем сезоне они впервые с 1983 года сыграют в Лиге чемпионов.

25-летняя девушка, которая зарабатывает деньги в качестве пикантной модели, не смогла сдержать эмоций.

"Я вообще не могу поверить, что мы финишировали четвертыми. Это безумие, и я действительно этого не ожидала. Эмери – абсолютный гений, и у нас нет поддержки со скамейки запасных, как у "Манчестер Сити" и "Ливерпуля". Наши ребята выступили просто невероятно, особенно с учетом всех наших травм. Я знаю, я сказала, что если бы мы пришли первыми, я бы выложила свои голые фото. Мы не были первыми, но, видя, что мы так хорошо справились, я хотела бы сказать всем футболистам, которые играют за "Астон Виллу", напишите мне, и вы получите мои нюдсы бесплатно. Я люблю вас, ребята… и Эмери", - заявила Грейс.

В интервью Daily Star модель призналась, что один игрок первой команды уже заявил о своем интересе: "На самом деле, я уже общалась с одним из игроков. Мы сохраним детали между собой. Я не называю имена".

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