Модель, выбежавшая раздетой в финале ЛЧ, сделала признание о жизни после инцидента

Американская модель Кинси Волански призналась, что не была готова к тому, как изменится ее жизнь после финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" в 2019 году, во время которого она выбежала на поле стадиона "Ванда Метрополитано".

В интервью изданию Names Magazine девушка рассказала, что была очень взволнована перед своим забегом, но отметила, что пообещала себе выжать из этой ситуации максимум.

"Несомненно, я не была готова к тому, что ждало меня после того матча. Несмотря на это, перед тем, как выбежать на поле, я была взволнована и настроена выжать из этой ситуации максимум, чтобы посмотреть, куда меня это приведет, поскольку я привыкла жить на полную! Я очень благодарна за этот опыт, так как он обеспечил рост моей платформы. Теперь я имею возможность делиться чем-то и общаться с намного более широкой аудиторией", – рассказала Волански.

Напомним, что модель сделала это, чтобы разрекламировать сайт для взрослых своего бывшего бойфренда Виталия Здоровецкого. Тогда на ее откровенном купальнике была надпись "Vitaly Uncensored".

Сейчас на страницу Кинси в Instagram подписались 3,6 миллионов человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2020 года Волански снова разделась на крупном спортивном мероприятии. Она неожиданно появилась на финише горнолыжной трассы в австрийском Шладминге с плакатом "RIP Kobe", по-своему почтив память погибшего в результате крушения вертолета Коби Брайанта.