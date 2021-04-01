Модель, выбежавшая раздетой в финале ЛЧ, получила разряд шокером в обнаженные ягодицы. Видео

Американская модель Кинси Волански, которая полуголая выбежала на поле в финале Лиги чемпионов-2019 между английскими "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем", устроила необычное развлечение со своей подругой.

Волански попросила австралийскую фитнес-модель Кейси Бунстру протестировать на ней работу электрошокера. Обе девушки были одеты в купальники и отдыхали на вилле. Бунстру ударила Волански током, после чего у американки подкосились ноги и она упала на газон.

Два года назад Кинси ворвалась на поле мадридского стадиона "Ванда Метрополитано", одетая лишь в откровенный купальник.

Это было сделано для раскрутки Youtube-канала ее тогдашнего бойфренда, бывшего порноактера Виталия Здоровецкого. На одежде у Волански была надпись "Vitaly Uncensored",

За эту выходку девушка заработала около 3,8 миллиона фунтов стерлингов, при этом заплатив штраф всего в 19 200 фунтов стерлингов.

У Кинси сейчас 3,7 миллиона подписчиков в Instagram, и она запустила собственную линию спортивной одежды.

Как сообщал OBOZREVATEL, Волански, которая прославилась после забега на финале Лиги чемпионов, поплатилась за свою популярность аккаунтом в Instagram.