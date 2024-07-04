'Модель с обложки': Харлан опубликовала жаркие фото в купальнике и вызвала восторг в сети

Олимпийская чемпионка Пекина-2008 Ольга Харлан опубликовала яркие фото с своего отдыха накануне старта на Играх в Парижа. 33-летня фехтовальщица показала себя в купальнике, чем вызвала настоящий восторг среди своих украинских и зарубежных поклонников.

Соответствующие снимки Ольга опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. Харлан обработала фото особым цветовым спектром, что только подчеркнуло красоту нашей спортсменки. "Когда сонце садится в закат", – подписала пост уроженка Николаева.

В комментариях подписчики бурно отреагировали на фотографии фехтовальщицы. Они отметили, что Харлан шикарно выглядит, а также пожелали ей удачи на Играх в Париже.

"Это что за новая модель с обложки Playboy!?", "Невероятно положительная и просто красавица!", "Ждем вас в Париже с надеждой на автограф и фото!", "Кайфово. В этом спектре цветов купальник напоминает две татушки", "Красавица!", "Какая красивая женщина", "Оля, вы наша гордость", – пишут болельщики.

Ранее Харлан раскритиковала Международный олимпийский комитет (МОК) за допуск российских спортсменов к ОИ-2024 в нейтральном статусе.

Как сообщал OBOZ.UA, Ольга Харлан поддержала решение МОК запретить российским и беларуским "нейтральным спортсменам" участвовать в церемонии открытия Олимпиады-2024.

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