Модель Onlyfans отправила в нокдаун знаменитого экс-бойца UFC в чемпионском боксерском бою. Видео

Британская порноактриса и звезда OnlyFans Элли Брук едва не сотворила громкую сенсацию в поединке за чемпионский титул Misfits Boxing (бои селебрити). 26 летняя любительница откровенных фотографий (18+) едва не нокаутировала секс-символ Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пейдж Ванзант.

Уже в начале боя американка нарвалась на правый прямой, оказавшись в нокдауне.

Ванзант смогла прийти в себя и продолжила поединок, в котором периодами имела преимущество. Брук моментами уступала оппонентке за счет более весомых ударов, но била мощнее и точнее.

Судьи не смогли определится с победителями, дав ничью: 48-46 Брук, 48-46 Ванзант и 47-47.

Пейдж уже озвучила планы на реванш, который запланирован на август.

Отметим, что на церемонии взвешивания обе девушки поразили откровенными нарядами.

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