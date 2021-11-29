"Мисс стальной зад" из Украины вставила новую грудь и отправилась на Onlyfans. Фотофакт

Максим Иншаков
Раздевалка
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Бахар Набиева

Уроженка Баку Бахар Набиева, которая с 6 лет проживала в Украине, стала настоящей звездой интернета благодаря эффектным накаченным бедрам. Дочь азербайджанца и украинки благодаря упорным тренировкам в тренажерном зале получила в сети прозвище "Миcc стальной зад".

Бахар Набиева в тренажерном зале
Бахар Набиева любит сниматься в откровенном фото

27-летняя спортсменка, уехавшая год назад в США, решила не останавливаться на тюнинге своей внешности и к эффектным цветным линзам, решила вставить силиконовую грудь. На фото видно, как девушка заметно увеличилась в объемах.

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Бахар Набиева (до / после операции)
Бахар Набиева (до / после операции)

Несколько лет назад украинка снялась в клипе группы "Полиграф ШарикOFF" на песню "Наприседала".

Бахар Набиева (до / после операции)
Бахар Набиева (до / после операции)
Бахар Набиева (до / после операции)

Чтобы такая красота не пропадала зря, Набиева зарегистрировалась на известном портале Onlyfans, где различные знаменитости торгуют своим личным контентом.

Бахар Набиева выкладывает примеры фотографии

Например Бахар предлагает всем желающим за 50 долларов посмотреть на ее обнаженные соски.

Бахар Набиева

Как сообщал OBOZREVATEL, Набиева оказалась большой любительницей раздеваться перед камерой. Интимное видео спортсменки выложили в сеть.

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