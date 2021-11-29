"Мисс стальной зад" из Украины вставила новую грудь и отправилась на Onlyfans. Фотофакт

Уроженка Баку Бахар Набиева, которая с 6 лет проживала в Украине, стала настоящей звездой интернета благодаря эффектным накаченным бедрам. Дочь азербайджанца и украинки благодаря упорным тренировкам в тренажерном зале получила в сети прозвище "Миcc стальной зад".

27-летняя спортсменка, уехавшая год назад в США, решила не останавливаться на тюнинге своей внешности и к эффектным цветным линзам, решила вставить силиконовую грудь. На фото видно, как девушка заметно увеличилась в объемах.

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Несколько лет назад украинка снялась в клипе группы "Полиграф ШарикOFF" на песню "Наприседала".

Чтобы такая красота не пропадала зря, Набиева зарегистрировалась на известном портале Onlyfans, где различные знаменитости торгуют своим личным контентом.

Например Бахар предлагает всем желающим за 50 долларов посмотреть на ее обнаженные соски.

Как сообщал OBOZREVATEL, Набиева оказалась большой любительницей раздеваться перед камерой. Интимное видео спортсменки выложили в сеть.