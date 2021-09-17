Мировая звезда фитнеса показала невероятную трансформацию тела. Фото спортсменки

Знаменитая американская фитнес-модель Лорен Дрейн показала фанатам фантастическую трансформацию своего тела. Снимок, на котором показано, как изменилась ее фигура, появился на странице спортсменки в Instagram.

До начала занятий в тренажерном зале вес спортсменки составлял около 61 килограмма. На втором этапе она весила 53,5 кг, а на третьем – почти 66 кг.

Известность пришла к Дрейн в 2013 году, когда ее книга Banished стала мировым бестселлером. В ней Лорен поделилась воспоминаниями о том, как в детстве ее изгнали из баптистской церкви Вестбро и запретили общаться с семьей. Ее ближайшие родственники были прихожанами этого заведения.

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Свою спортивную карьеру Дрейн также начала в 2013-м в Федерации красоты, фитнеса и моды (WBFF), а уже в 2014-м американка получила звание WBFF Bikini Pro. Своим примером Лорен вдохновляет более 5,7 миллиона человек, которые подписались на ее страницы в социальных сетях.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самостоятельно взглянуть на фотографии Дрейн, опубликованные у нее в Instagram.

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