Милевский сделал признание о расставании с девушкой

Нападающий "Миная" Артем Милевский признался, что недавно расстался со своей девушкой Валерией.

В интервью на YouTube-канале "ТаТоТаке" украинский футболист рассказал, что эти отношения являются пока что самыми длительными в его жизни. Они продолжались на протяжении двух с половиной лет.

"Да, я был в отношениях два с половиной года. Это пауза или стоп? Жизнь покажет. Многие пары возвращаются к отношениям, многие – нет. Пока – стоп. Я не очень люблю обсуждать и вспоминать эту тему, потому что все только недавно прекратилось. Это были самые длительные отношения в моей жизни. В моей жизни вообще таких отношений ни с кем не было", – признался Милевский.

Напомним, что в конце декабря 2020 года Артем вернулся в украинскую Премьер-лигу впервые с 2013-го. Он подписал с "Минаем" контракт на 1,5 года и будет выступать в команде под 10-м номером. СМИ раскрыли его зарплату в новом клубе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Милевский рассказал, что ему непросто даются первые тренировки после возвращения в Украину.