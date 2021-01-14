Милевский предложил Алиеву роль в фильме для взрослых. Видео розыгрыша

Футболист "Миная" Артем Милевский вместе с ведущим шоу "Та То Таке" Михаилом Спиваковским и агентом Александром Панковым приняли участие в розыгрыше Александра Алиева.

Милевский по телефону начал рассказывать своему другу условия съемок, чем серьезно заинтересовал Алиева.

"Ко мне подошел какой-то продюсер, Тарас Сакир [на самом деле один из лидеров ФК "Минай"], и завел тему по съемкам в спортивном фильме: "Переговори с кентом, нужен главный герой, который снялся бы в кино, с бабами и всеми теми делами". Какие-то открытые сцены, типа "тра*одром". Жесткое порево. Говорит: "Нам такой как Алиев подходит". Я стал спрашивать его про съемочные дни, сколько денег", – сказал Артем

На что Алиев попросил Милевского узнать, какой будет гонорар, и что надо делать.

Артем попытался еще дальше развить тему, но не сдержался и начал смеяться в трубку, выдав себя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Милевский, перешедший этой зимой в закарпатский "Минай", признался, что первые тренировки в клубе удивили его своей интенсивностью