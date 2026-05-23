Марта Костюк показала 'обнаженную грудь' перед стартом Roland Garros и произвела фурор в Instagram

Вторая ракетка Украины Марта Костюк перед стартом Открытого чемпионата Франции устроила необычную фотосессию в Париже. Украинская теннисистка пришла в музей д'Орсе, где повторила позу из картины Эдуарда Мане "Блондинка с обнаженной грудью", чем вызвала бурную реакцию подписчиков в Instagram.

Видео дня

Костюк опубликовала серию снимков из галереи, куда отправилась "побродить" в свободное от подготовки к турниру время.

На одном из фото Марта позирует в белой футболке на голое тело, повторяя образ героини произведения знаменитого французского художника-импрессиониста.

На следующих кадрах украинка сфотографировалась на фоне картины Винсента ван Гога "Портрет доктора Гаше". Кроме того, Костюк показала снимки возле знаменитых часов музея и на фоне работ Клода Моне "Синие кувшинки" и "Деревья на желтом фоне" Одилона Редона.

Как сообщал OBOZ.UA, Костюк, которая на Roland Garros является 15-й сеяной, свой первый матч проведет 25 мая. Соперницей 23-летней киевлянки будет 88-я ракетка мира Оксана Селехметьева, которая накануне сменила гражданство с российского на испанское.

Ранее букмекеры назвали шансы Костюк и Свитолиной выиграть Roland Garros-2026.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!