Марина Бех-Романчук снялась обнаженной. Фото

Знаменитая украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала беременные фотоснимки и произвела настоящий фурор. Спортсменка опубликовала серию художественных кадров, подчеркнувших свой итог уходящего года.

На опубликованных фотографиях Марина запечатлена обнаженной в минималистичном образе на красном фоне.

30-летняя спортсменка предстала обнаженной, аккуратно прикрывая грудь и живот руками, при этом на ее плечах и руках находились объемные белые рукава, выполненные в виде воздушных тканевых цветов.

Элемент стиля создавал эффект высокой моды и придавал снимкам художественный, почти скульптурный характер.

Свою публикацию Бех-Романчук сопроводила эмоциональной подписью, подведя личный итог года: "Підсумок один: Дякую тобі 2025 за наше довгоочікуване чудо", – написала спортсменка в Instagram.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Бех-Романчук впервые открыто рассказала о диагнозе, который стал ключевым в ее громкой антидопинговой истории: спортсменка получила четырехлетнюю дисквалификацию за употребление допинга (тестостерон). 30-летняя уроженка Хмельнитчины в интервью Маше Ефросининой призналась, что ей диагностировали еще в 2020 году.

