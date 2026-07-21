Марина Бех-Романчук показала себя в купальнике с глубоким вырезом и поразила Instagram. Видео

Прославленная краинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук опубликовала новое видео, в котором продемонстрировала несколько образов в ярком купальнике. Кадры произвели настоящий фурор среди поклонников в Instagram, которые отметили отличную физическую форму спортсменки после рождения дочери.

Видео дня

На опубликованных кадрах Бех-Романчук сначала появляется в черном комплекте белья, после чего примеряет красный слитный купальник с глубоким вырезом.

Последние месяцы стали для спортсменки насыщенными событиями. В мае 2025 года Марину временно отстранили от соревнований после положительной допинг-пробы на тестостерон, а 19 августа того же года Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU) дисквалифицировала ее на четыре года: до мая 2029 года.

Главные истории дня

Бех-Романчук не признала нарушение антидопинговых правил и заявила, что у нее диагностирован синдром поликистозных яичников, который влияет на гормональный фон. После начала разбирательств спортсменка объявила о паузе в карьере, а Федерация легкой атлетики Украины публично поддержала ее.

В сентябре 2025 года Марина и ее супруг, украинский пловец Михаил Романчук, сообщили, что ожидают первенца. 13 февраля 2026 года у пары родилась дочь София.

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