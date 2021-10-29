Легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась новым откровенным фото

Знаменитая и привлекательная прыгунья в длину Марина Бех-Романчук продолжает радовать поклонников новыми посланиями. Легкоатлетка-красавица выкладывает фотографии и видеоролики как спортивного, так и повседневного характера.

На своей странице в Instagram девушка в четверг опубликовала соблазнительное фото с глубоким смыслом.

"Мы часто боимся выходить за границы своего комфорта. А очень часто важно это делать, ведь именно благодаря этому ты сможешь развиваться", – написала Марина под кадром, на котором открыла свои плечи и часть груди.

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Еще на одном снимке Бех-Романчук показала свою фигуру настоящей спортсменки, которой можно только позавидовать. "Вид вашего тела – в ваших руках", – считает прыгунья.

Загадочной улыбкой одарила девушка фолловеров с самого утра.

Также она похвасталась фото за рулем с подписью: "Я люблю свою жизнь". Но не сообщила, куда именно и зачем направлялась.

Периодически спортсменка рассказывает подписчикам о правильном питании. В качестве примера привела свой завтрак из овсянки с сухофруктами, орехами и медом.

Пока что супруга пловца Михаила Романчука наслаждается отдыхом после трудового года, в котором она стала чемпионкой Европы и заняла пятое место на Олимпийских играх.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях легкоатлетка рассказала о ночи в поезде с крысами.

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