Марина Бех похвасталась сексуальным видео из ванны. В комментарии пришел муж легкоатлетки

Прославленная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук свой отпуск проводит в заснеженных Карпатах. Недавно 27-летняя спортсменка порадовала своих подписчиков коротким, но ярким видео.

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В ролике полуобнаженная Марина позирует в ванной на фоне заснеженного пейзажа.

Не смог пройти мимо такой красоты и супруг нашей чемпионки. Знаменитый пловец Михаил Романчук пришел в комментарии, где выплеснул свои эмоции.

"Ты у меня самая красивая!" – написал Михаил. В ответ ему пользователи стали писать, что не только он считает Марину самой красивой.

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