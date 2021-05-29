"Манчестер Сити" – "Челси": сексуальная битва девушек и жен финалистов Лиги чемпионов

В субботу, 29 мая, состоится финальный матч Лиги чемпионов, в котором сойдутся "Манчестер Сити" и "Челси". Решающий поединок пройдет в Порту на "Эштадиу ду Драгау".

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию противостояния, которое начнется в 22:00 по киевскому времени. Также был опубликован список телеканалов, которые покажут игру.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям принять участие в своеобразной битве вторых половинок футболистов обеих команд и решить, чьи девушки и жены являются более привлекательными.

"Манчестер Сити"

София Кальцетти

24-летняя девушка нападающего "горожан" Серхио Агуэро работает моделью. Они познакомились в 2019 году на вечеринке общих друзей и встречаются по сей день.

Видео дня

Тейлор Уорд

Вторая половинка полузащитника "Сити" Рияда Мареза является звездой британской версии реалити-шоу "Отчаянные домохозяйки". 23-летняя девушка является дочерью бывшего футболиста Эшли Уорда.

Эйприл Айви

21-летняя возлюбленная защитника Рубена Диаша – португальская поп-звезда. Одна из ее песен добралась до первого места в музыкальных чартах у нее на родине.

Мишель Лакруа

Со своей женой лидер "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне познакомился после того, как она поставила лайк под одним из его постов в Twitter.

Влада Зинченко

Жена украинского футболиста "горожан" Александра Зинченко работает спортивной журналисткой на телеканалах "Футбол 1/2/3", а также ведет свой YouTube-канал.

"Челси"

Изабель Ковачич

Девушка, которую называют хорватской Шакирой, является женой полузащитника "синих" Матео Ковачича. Она является основательницей компании, которая продает экологически чистые товары для детей.

София Вебер

Со своей второй половинкой полузащитник лондонцев Кай Хаверц познакомился еще в детстве. Софии не нравится повышенный интерес к ее персоне, поэтому она удалила свои профили в социальных сетях.

Хлое Виллианс-Уоттс

21-летняя модель и певица является девушкой восходящей звезды "Челси" Мейсона Маунта. Их отношения начались в 2017 году.

Стефания Стегман

Возлюбленная защитника "синих" Маркоса Алонсо знаменита тем, что в 2015 году она стала победительницей престижного конкурса красоты Miss Supranational.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА решил изменить формат плей-офф Лиги чемпионов.