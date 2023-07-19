'Мамамия, что это за Фурия?' Белодед огненным фото в купальнике довела до экстаза фанатов

Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед вызвал шквал восторженных реакций болельщиков своим фото в одном из киевских парков. 22-летняя спортсменка предстала в эффектном образе, надев необычный черный купальник и дополнив его огромной шляпой за спиной.

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Соответствующий снимок Белодед выложила на своей странице в социальной сети Instagram. "Любимое время года", подписала фото дзюдоистка. За пару дней пост Дарьи набрал более 22 тысяч лайков и сотни восторженных комментариев ее поклонников и любителей спорта.

Пользователи соцсети пришли в настоящий восторг от образа спортсменки. Многие из болельщиков в шутку посоветовали ей завершить карьеру в дзюдо и перейти в модельный бизнес.

"Очень эффектно выглядите", "Вот так на улице в живую увидишь, не скажешь, что дама – наша олимпийская чемпионка" (Белодед стала выице-чемпионкой ОИ в Токио-2020 – ред.), "Очень красиво и стильно. Прям лук на фест", "Бомба", "Красавица", "Оу, май", "Мамамия, что это за Фурия?", "Лялечка – топ", "Это просто отпад челюсти", "Неземная красота", "Пора бросать дзюдо, моделью быть лучше получается", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дарья Белодед жестко обратилась в адрес Международной федерации дзюдо (IJF) из-за гибели юной коллеги Виктории Ивашко и ее мамы во время обстрела россиянами Киева 1 июня.

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