Магучих выложила свое фото в майке и поразила Instagram

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту и рекордсменка мира Ярослава Магучих решила порадовать своих подписчиков свежими фотографиями. 22-летняя днепрянка у себя в Instagram выложила два снимка с настроением перед уикэндом.

В кадре Ярослава, одетая в белую майку, позирует на фоне огромного количества плюшевых мишек.

В комментариях поклонники нашей легкоатлетки со всего мира устроили настоящий пожар, завалив украинку комплиментами.

"Proud princess of Ukraine! Amazing!" ("Украинская принцесса" - англ), "Gorgeous" (Великолепно - англ), "Wunderbar" (Замечательно - нем.), "Magnifique" (Великолепно - фр.)", – пишут юзеры.

Напомним, что неделю назад Ярослава Магучих решила в очередной раз напомнить миру о пленных защитниках "Азовстали". В День Независимости Украины наша титулованная соотечественница вышла с небольшим плакатом в поддержку украинских военных, удерживаемых в тюрьмах России.

Как сообщал OBOZ.UA, на 8-м этапе Бриллиантовой лиги в Париже Магучих побила мировой рекорд в женских прыжках в высоту, который держался с 1987 года. Ярослава стала первой женщиной в истории, которая прыгнула на высоту 2,10 м.

Спустя месяц Магучих завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту. 22-летняя днепрянка заняла первое место с результатом 2.00 м. Еще одна украинка Ирина Геращенко стала третьей (195 см), получив "бронзу" вместе с Элеанор Паттерсон (Австралия). Также третье место на турнире метателей молота занял Михаил Кохан.

14 августа перед тем, как уехать с Олимпиады-2024, Рося снялась в романтичной фотосессии в центре Парижа.

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