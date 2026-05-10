Магучих снялась в футболке на голое тело, взорвав интернет. Видео

Прославленная украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих произвела настоящий фурор в интернете своим новым видео. 24-летняя днепрянка показала свое превращение из спортивной девушки в леди в вечернем платье.

В клипе Ярослава сперва танцует в белой футболке надетой на голое тело, а затем легким движением руки превращается в настоящую королеву бала.

Юзеры в комментариях не смогли равнодушно пройти мимо такой красоты, завалив спортсменку восторженными комментариями.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка Ярослава Магучих стала лицом новой рекламной кампании Puma в Украине. Наша титулованная соотечественница представила коллекцию обуви Speedcat Ballet, вдохновленную балетными пуантами и автоспортивной эстетикой.

