Магучих снялась для PlayBoy? Журнал опубликовал фотографию, где показал 'голливудскую интригу' с украинской чемпионкой

Украинский журнал Playboy анонсировал фотосессию с титулованной олимпийской чемпионкой. Загадочное фото появилось 10 сентября в соцсетях таблоида.

В сообщении не указывалось, кто именно станет главной героиней. При этом уточнялось, что украинская атлетка является номером 1 мирового спорта.

"С полной уверенностью можем сказать, что номер, который вышел в свет, - это золотая медаль в мире глянцевой журналистики. А пока держим почти голливудскую интригу", – говорится в под фотографией.

В комментариях болельщики стали наперебой угадывать фамилию главной героини. Большинство юзеров склонялось к мысли, что это Ярослава Магучих. Также указывалась и фамилия Харлан.

В пользу версии про Магучих говорит и то, что накануне Ярослава приняла участие в фотосесии для модного украинского бренда CHER’17.

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