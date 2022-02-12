'Люблю это': дзюдоистка Дарья Белодед сделала признание

Чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед успевает находить время и для тренировок, и для развлечений. О своем досуге 21-летняя красавица не боится рассказывать поклонникам. Только в Instagram у нее насчитывается почти полмиллиона фолловеров.

На этот раз Даша на своей странице в Instagram призналась в чувствах к своему виду спорту. "Люблю это", – коротко прокомментировала киевлянка свою фотографию в синем кимоно на английском языке, добавив к надписи "дзюдо" значок сердечка.

Кстати, недавно девушка появлялась в платье, очень похожем на ее "рабочую" одежду.

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Пока Белодед только тренируется, а на грядущих соревнованиях планирует выступать уже в новой весовой категории. А после занятий на татами звезда спорта нашла и другие приятные увлечения.

В пятницу, 11 февраля, вечером дзюдоистка проводила время в вечернем наряде.

Дарья поделилась несколькими черно-белыми кадрами. "Улыбайтесь, это пятница", – весело подписала красотка фото из ресторана.

А недавно бронзовая призерка Олимпиады-2020 побывала в Карпатах, где активно отдохнула.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дарья Белодед показала, какое блюдо разбивает ее сердце.

Недавно Белодед впервые снялась в профессиональной откровенной фотосессии.