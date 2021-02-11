Лучшая футболистка мира и ее невеста снялись в эротической фотосессии для журнала

Обладательница женского "Золотого мяча" 35-летняя Меган Рапино снялась с своей невестой – 40-летней четырехкратной олимпийской чемпионкой по баскетболу Сью Берд – в фотосессии для мужского журнала GQ.

В кадре девушки позируют полураздетыми на берегу океана. Несколько фотографий были сделаны и в студии. Также эротическая совместная фотография попала и на обложку таблоида.

Заглавный кадр Рапино и Берд, на которых они обнимаются топлес, женщины разместили в Instagram, подписав его "Современные любовники".

Меган Рапино объявила о помолвке со своей подругой Сью Берд в октябре прошлого года.

Спортсменки познакомились на Олимпиаде-2016 года в Рио. Сборная США по баскетболу выиграла "золото", а футбольная сборная Штатов вылетела на стадии четвертьфинала.