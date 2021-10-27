Легкоатлетка Юлия Левченко показала романтические фото с любимым

Одна из самых привлекательных украинских спортсменок Юлия Левченко не любит много говорить о своей личной жизни. Но порой призерка чемпионата мира по легкой атлетике все же делится с публикой кадрами со своим бойфрендом.

На этот раз 23-летняя красавица на своей странице в Instagram показала целую серию фотографий с возлюбленным. Представлены они в черно-белом виде.

Уже более пяти лет Юлия – вместе с коллегой-легкоатлетом Юрием Кищенко, который занимается бегом на средние дистанции.

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Молодые открыли для себя прекрасное место на длинном пляже Патара в Турции.

"Я и ты", – подписала Левченко фотографии на английском.

Юрий чаще, чем Юля, показывает совместные фото.

В своих чувствах к друг другу атлеты признаются едва ли не на каждой фотографии.

Правда, пока что о подготовке к свадьбе не слышно.

Тем временем, дзюдоистка Дарья Белодед не смогла улететь в США.

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