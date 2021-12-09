Легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвасталась соблазнительным фотосетом

Андрей Фоменко
Раздевалка
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Легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвасталась соблазнительным фотосетом

Одна из самых привлекательных и знаменитых украинских спортсменок, прыгунья в длину Марина Бех-Романчук, поделилась очередными фото. Чемпионка Европы показала кадры как с тренировок, так и с модельных съемок.

На своей странице в Instagram Марина рассказала о своем насыщенном дне. С утра передала поклонникам привет фотографией в довольно открытом топике.

Улыбчивая Марина Бех.

Затем зарядилась хорошим настроением на занятии в спортзале.

Веселое настроение на тренировке Бех-Романчук.
Видео дня

А затем уже переключилась на работу модели на фотосессии. Легкоатлетка показала фото в черной блузке со змейкой, немного приоткрыв свое привлекательное тело.

Соблазнительная Марина Бех-Романчук.

Марина не скрывает, что ей нравится позировать в различных образах и показывать свою красоту.

Марина Бех-Романчук

Уже не раз она выступала моделью в фотосъемках.

Красавица Марина Бех-Романчук.

Ее внешние данные привлекают многих мужчин. Однако уже несколько лет красотка замужем за пловцом Михаилом Романчуком.

Марина Бех-Романчук

После свадьбы спортсменка стала носить двойную фамилию.

Марина Бех в Португалии у бассейна

Напомним, на Олимпиаде минувшим летом она заняла пятое место в прыжках в длину, а весной выиграла чемпионат Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марина Бех поделилась приватным фото с мужем-пловцом.

Недавно легкоатлетка Марина Бех-Романчук сверкнула в бассейне.

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