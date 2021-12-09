Легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвасталась соблазнительным фотосетом

Одна из самых привлекательных и знаменитых украинских спортсменок, прыгунья в длину Марина Бех-Романчук, поделилась очередными фото. Чемпионка Европы показала кадры как с тренировок, так и с модельных съемок.

На своей странице в Instagram Марина рассказала о своем насыщенном дне. С утра передала поклонникам привет фотографией в довольно открытом топике.

Затем зарядилась хорошим настроением на занятии в спортзале.

Видео дня

А затем уже переключилась на работу модели на фотосессии. Легкоатлетка показала фото в черной блузке со змейкой, немного приоткрыв свое привлекательное тело.

Марина не скрывает, что ей нравится позировать в различных образах и показывать свою красоту.

Уже не раз она выступала моделью в фотосъемках.

Ее внешние данные привлекают многих мужчин. Однако уже несколько лет красотка замужем за пловцом Михаилом Романчуком.

После свадьбы спортсменка стала носить двойную фамилию.

Напомним, на Олимпиаде минувшим летом она заняла пятое место в прыжках в длину, а весной выиграла чемпионат Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марина Бех поделилась приватным фото с мужем-пловцом.

Недавно легкоатлетка Марина Бех-Романчук сверкнула в бассейне.