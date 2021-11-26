Легкоатлетка-красавица Юлия Левченко на берегу океана поразила философскими размышлениями

Одна из самых знаменитых и привлекательных украинских легкоатлеток, прыгунья в высоту Юлия Левченко, оставила необычное сообщение в соцсетях. Во время сбора в Португалии на побережье Атлантического океана 23-летняя красавица поразмышляла о смысле жизни.

На свой странице в Instagram призерка чемпионата мира выразила надежду, что всем управляет любовь. К своему посланию она приложила видеоролик, снятый на берегу океана.

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"23 года хожу по этой земле, скоро 24. Мы все разные и в тоже время так похожи. Наверное, в этом и есть уникальность природы человека – в его восприятии мира.

Жизнь проста и сложна в одночасье, смотря как посмотреть. А я мечтаю верить в то, что любовь – всегда наша путеводная звезда. Даже, когда будет казаться, что это не так", – высказала романтические мысли девушка.

Поделилась Левченко еще и несколькими фотографиями из Португалии. "Соль, ветер, волны", – насладилась океанскими пейзажами Юлия.

Как сообщал OBOZREVATEL, прыгунья Юлия Левченко похвасталась фото из теплых краев.

Несмотря на частые тренировки, привлекательная спортсменка нашла возможность появиться на публике и в платье.

Напомним, уроженка Донецкой области – серебряная призерка чемпионата мира-2017 и чемпионатов Европы в помещении. Также дважды выигрывала еврофорумы среди молодежи.

Ранее высотница Юлия Левченко показала романтические фото с любимым.